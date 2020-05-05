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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تتعهد بتقديم 200 ألف يورو لمنظمة الصحة العالمية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:32 م
نيكوس أناستاسياديس
نيكوس أناستاسياديس
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أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، اليوم الثلاثاء، عن أن قبرص تتعهد بتقديم 200 ألف يورو لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أناستاسياديس، حسبما نقلتها وكالة الأنباء القبرصية - إن قبرص تشيد بالاستجابة العالمية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف "نستطيع معا التغلب على هذا التحدي، وبهذه الروح تعهدت قبرص بتقديم 200 ألف يورو لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز جهودها للحد من انتشار الفيروس".

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