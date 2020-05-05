مقتل شرطيين عراقيين على يد داعش جنوب الموصل

أفاد مصدر مسئول في شرطة محافظة نينوى العراقية، اليوم الثلاثاء، بمقتل شرطيين اثنين على يد تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل شمال البلاد.ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن المصدر- الذي لم تسمه- القول إن مسلحين ينتمون لتنظيم "داعش" فتحوا نيران أسلحتهم الخفيفة على شرطيين في نقطة تفتيش في قضاء الحضر ما أدى إلى مقتلهما في الحال.