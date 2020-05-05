إخماد حريق ضخم بجراج أتوبيسات شركة سياحة بالغردقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق ضخم نشب داخل جراج أتوبيسات إحدى شركات السياحة الشهيرة جنوب مدينة الغردقة، دون خسائر في الأرواح.تلقى اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من مسئولي الحماية المدنية باندلاع حريق ضخم نشب بجراح إحدى شركات السياحة جنوب مدينة الغردقة، وعلي الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء لموقع البلاغ وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، ولم تقع أي إصابات بشرية ولم يصدر تقريرا حول الخسائر المسببة للحريق، وتحرر محضر بالحريق وتم إخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.