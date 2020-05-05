شكري: رئيس الوزراء وجه بسرعة عودة المصريين العالقين بالخارج

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الدولة تعمل على إعادة المصريين العالقين في الخارج.وأضاف شكري- خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل- أن الدولة تعمل على توفير الرعاية للمصريين العالقين، والذين تعرضوا بسبب أزمة فيروس كورونا لإنهاء تعاقداتهم، حيث تم جمع بياناتهم وتوفير خطة الإخلاء والعودة المنتظمة إلى مصر.وأوضح أنه على مستوى العالم كانت هناك حاجة لعودة المصريين العالقين الذين تنطبق عليهم الشروط، وهم الذين كان تواجدهم في الخارج "عرضيًا" مما يعطى لهم الأولوية للعودة نظرًا لظروفهم الخاصة بهم، فضلًا عن المصريين في دول الخليج نظرًا لتعرض هذه الدول لأزمة الكورونا وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بها، الأمر الذي أدى لفقد العديد من المصريين هناك وظائفهم.وأوضح أن كثيرًا من المصريين في الدول العربية أسهموا بشكل كبير في التنمية الاقتصادية بهذه الدول، كما أن هناك فئات عديدة من العمالة المصرية في قطاعات هامة جدا تعتمد عليها الدول العربية في إدارة مؤسساتها، ومنها القطاع الطبي.. وأزمة الكورونا عالمية تعرضت كل الدول لها، مضيفًا: "يجب أن تراعي الدول أيضا في تعاملها مع هذه الأزمة الظروف الخاصة والاعتبارات الطبية التي تقتضى أن تكون عودة المصريين عودة منتظمة تتيح توفير الرعاية الصحية لهم عند العودة، وألا تؤثر على الدولة المضيفة للمصريين وأجهزة الدولة المصرية في استيعابهم وتوفير الرعاية الصحية والحجر لهم لمنع انتشار المرض".وتابع الوزير: "كان هناك توجيه من رئيس الوزراء بتسريع وتيرة عودة المصريين خلال الأسبوعين القادمين"، مشيرًا إلى أن اللجنة المعنية للتنسيق بشأن المصريين العالقين في عدد من الدول ستتابع السفارات المصرية بالخارج التي تبذل جهدًا كبيرًا في وضع قوائم المصريين، وإعطاء الأولوية للحالات الإنسانية وسوف تستمر في توفير كل الرعاية لهم والتنسيق مع الدول المستضيفة لهم حتى عودتهم بأمان إلى أرض الوطن.