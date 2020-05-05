الفيوم: توزيع 118 ألف كرتونة مواد غذائية ومطهرات

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن تطهير وتعقيم 31 ألفا و195 موقعا ومنشأة بمختلف مراكز المحافظة، وتوزيع 116 ألفا و315 كرتونة مواد غذائية و1984 شنطة مطهرات لغير القادرين، فضلًا عن توعية 529 ألفا و719 من المواطنين بمخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه، وذلك ضمن فعاليات مبادرة المحافظة "إيد واحدة ضد كورونا"، بمشاركة الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والمشاركات الشبابية.وأوضح "الأنصاري"، أنه تم تطهير وتعقيم 1109 مواقع ومنشآت بمركز ومدينة الفيوم، وتوزيع 17553 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، و136 شنطة مطهرات، كما تم تطهير وتعقيم 25789 موقعا ومنشأة بمركز ومدينة طامية، فضلًا عن توزيع 10983 كرتونة مواد غذائية، و173 شنطة مطهرات، أما فى مركز ومدينة سنورس فقد بلغ عدد المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها 1694 موقع ومنشأة، بجانب توزيع 9538 كرتونة مواد غذائية، و497 شنطة مطهرات.وفى مركز ومدينة أبشواى، تم تطهير وتعقيم 815 موقعا ومنشأة، كما تم تسليم 13299 كرتونة مواد غذائية، و821 شنطة مطهرات، فيما تم تطهير وتعقيم 608 منشآت وموقع بمركز ومدينة إطسا، وتوزيع 12297 كرتونة مواد غذائية، و294 شنطة مطهرات، أما فى مركز ومدينة يوسف الصديق فقد تم تطهير وتعقيم 1180 موقعا ومنشأة، وتسليم 43561 كرتونة مواد غذائية للمستحقين و63 شنطة مطهرات.كما تم توزيع 9084 كرتونة مواد غذائية على دور الأيتام والمسنين والرئدات الريفيات والعمالة المؤقتة بكل من جامعة الفيوم ومديريات الصحة والزراعة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم وعمال تحسين وسائقى الورش بمجلس مدينة الفيوم والأحياء التابعة.ولفت محافظ الفيوم إلى استمرار فعاليات مبادرة"إيد واحدة ضد كورونا" من تعقيم وتطهير للمنشآت والمواقع بشكل دوري، إلى جانب توعية المواطنين بضروره الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي قررها مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه، مثمنًا جهود جميع الجهات المشاركة فى أعمال المبادرة من الجهات الحكومية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى المجموعات الشبابية على مستوى مراكز وقرى المحافظة.