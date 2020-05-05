محافظ المنوفية يتابع رصف شارع نفق البساتين بطول 1600 متر

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية أعمال رصف شارع نفق البساتين المؤدي لطريق الماي بطول 1600 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه ، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة 10 شوارع بمدينة شبين الكوم، لتحسين ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله وذلك لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين، رافقه الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ والمهندس علي عبدالدايم مدير مديرية الطرق والنائب هشام عبدالواحد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة النقل والمواصلات.وأكد محافظ المنوفية ضرورة الالتزام بكل المواصفات الفنية المقررة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مطابقة الرصف لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة ومراعاة الميول على مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، مشددًا على ضرورة الالتزام والانتهاء من الأعمال في المواعيد الزمنية المحددة.