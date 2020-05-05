انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقًا في قنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طالب، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن لقي مصرعه غرقًا بالقرب من كوبري الكلالسة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده تلقي إشارة من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق إسعاف قنا، بانتشال جثمان محمد عبدالمحسن عبدالمجيد، 17 عامًا، طالب، بعد غرقه بالقرب من كوبري الكلالسة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.تم نقل الجثمان إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتى بدأت في سماع أقوال شهود العيان.