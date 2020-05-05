الليرة التركية تتراجع صوب مستويات قياسية متدنية

واصلت الليرة التركية خسائرها اليوم الثلاثاء، لتتراجع إلى مستويات قياسية متدنية بلغتها في أزمة العملة التي وقعت عام 2018، إذ تضررت بفعل مخاوف المستثمرين بشأن الأثر المالي والاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.وفي مواجهة ضغوط السوق، قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي رفع حدود عمليات السوق لمبادلة الليرة بالعملات الأجنبية إلى 40 بالمائة من 30 بالمائة في السابق.وتراجعت الليرة 0.5 بالمائة إلى 7.0800 للدولار.وكانت العملة قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند 7.24 في أغسطس 2018.ومنذ بداية العام الجاري، انخفضت الليرة 16 بالمائة في ظل تعرضها لضغوط من تفشي مرض كوفيد-19 الذي أسفر عن وفاة 3461 حالة، على الرغم من أن الحالات الجديدة للإصابة انخفضت بشدة في الأيام القليلة الماضية.