22 ألفًا و299 إصابة بكورونا في باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 22 ألفا و299 شخصا بعد ظهور حالات جديدة.وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن انتشار الفيروس داخل باكستان ارتفع إلى 505 حالات، مشيرة إلى أن إقليم السند الواقع جنوب شرقي البلاد سجل العدد الأكبر من حالات الإصابة.وكانت باكستان قد أعلنت- في وقت سابق اليوم- ارتفاع إجمالي الإصابات جراء الفيروس في البلاد إلى 21 ألفا و501 إصابة.