رش وتطهير شوارع سيوة لمكافحة كورونا (صور)

قال اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم اليوم الثلاثاء شن حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة وواجهات في مناطق "ميدان السوق، المعهد الازهري، ميدان المسجد الكبير، الشهيد عزمي الكيلاني، تابة، سيدي رحيم، أنور السادات".وأوضح الحصيوي- في بيان إعلامي له- أنه تم رفع القمامة بمناطق "ميدان المسجد الكبير، ميدان السوق، أنور السادات، السبوخة " بالإضافة إلى رش وتطهير سيارات المواطنين بالشوارع وذلك باستخدام معدات وسيارات مجلس مدينة سيوة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيوة.جاء ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.