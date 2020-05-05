وزير الخارجية اللبناني يستوضح من سفير ألمانيا «حظر حزب الله»

استدعى وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، سفير ألمانيا لدى لبنان جورج بيرجلن، للاستيضاح حول القرار الذي اتخذته السلطات الألمانية مؤخرا بشأن "حزب الله" والذي يتضمن حظر أنشطة الحزب داخل ألمانيا.وذكرت الخارجية اللبنانية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن سفير ألمانيا أفاد بأن القرار اتُخذ منذ فترة، ودخل حيز التنفيذ مؤخرا، وأنه أخبر بعض المسئولين بمحتواه، مشيرا إلى أن القرار لا يصنف "حزب الله" إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية.وأشارت الخارجية اللبنانية إلى أن الوزير أبلغ السفير الألماني موقف لبنان المبدئي، من أن "حزب الله" مكون سياسي أساسي في لبنان ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وجزء من البرلمان اللبناني.وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد حظرت قبل نحو أسبوع أنشطة "حزب الله " داخل ألمانيا، وأجرت مداهمات أمنية في عدد من المدن ضد أنشطة الحزب ومنظمات ترتبط به.