برلمانى: تصريحات صفاء الهاشم ضد مصر متدنية وغير مقبولة

أعلن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، رفضه لتصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم، ضد وزيرة الدولة لشئون الهجرة السفيرة نبيلة مكرم والمصريين العالقين بدولة الكويت، ووصفها بـ"المتدنية" و"غير المسئولة"، مؤكدًا أن تلك التصريحات فيها تطاول ومزايدة غير مبررة في حق الوزيرة، وتلميحات مرفوضة في حق المصريين في الكويت، وتنم عن جهل بطبيعة العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي.وأضاف النائب- في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- أن صفاء الهاشم اعتادت التطاول على مصر سواء على الجالية المصرية العاملة بدولة الكويت أو من خلال تصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المصريين، موضحًا أن الوزيرة نبيلة مكرم من خلال مداخلتها في برنامج أحمد موسى، أدلت بتصريحات واضحة عن رؤية واستراتيجية ومراحل تنفيذ بشأن نقل المصريين العالقين، وتعكس حجم إدراكها للعلاقات بين البلدين بعكس النهج الطائش للنائبة الكويتية الذي عكس تدني لغة الحوار واستخدام تعبيرات لم نعهد بها من الأشقاء في البرلمانات العربية.وأردف النائب أن الأسلوب الذى تحدثت به النائبة الكويتية غير مقبول، قائلًا "لا أفهم كيف يمكن أن تستخدم نائبة مسئولة لغة حوار متدنية إلى هذه الدرجة لا يقبلها العامة من الناس، وتلميحات مصطنعة"، متابعًا: أدعو النائبة الكويتية إلى إعادة الاستماع لتصريحات الوزيرة المصرية، على الأقل لتعلم آداب الحديث، حينما يتحدث مسئول في الدولة المصرية عن دولة شقيقة مثل الكويت، التي لها مكانة كبيرة في قلوب المصريين".