القضاء الإيراني يقرر منح إجازات لأكثر من 114 ألف سجين للوقاية من كورونا

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي، عن منح إجازات لأكثر من 114 ألف سجين للوقاية من تفشي فيروس "كورونا".ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث قوله، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء، إنه تم منح إجازات لـ 114 ألفا و193 سجينا بعد دراسة ملفاتهم.وأوضح أنه تم في إطار العمل ب"العقوبات البديلة" عن السجن تبديل 106 آلاف حكم قضائي بالسجن الى أحكام بديلة.