بعد قليل.. مؤتمر صحفي للإعلان عن جهود الحكومة لإعادة العالقين

يعقد عدد من الوزراء المعنيين مؤتمرًا صحفيًا، بعد قليل، برئاسة مجلس الوزراء، للإعلان عن التجهيزات التي أعدتها الحكومة بشأن عودة المصريين العالقين بالخارج.كما تمَّ الإعلان، مساء أمس، عن إقلاع طائرتين اليوم لبدء إعادة نحو 5300 مصري عالق بالكويت، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية ضمن جهودها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وإغلاق المجالات الجوية في كل مطارات العالم من ناحية، وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالعمل على سرعة إعادة المصريين العالقين في كل الدول.