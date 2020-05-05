ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في النمسا إلى 13 ألفًا و462 حالة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 13 ألفا و462 حالة، كما تم تسجيل 29 إصابة جديدة فقط و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم أنه لم يتبق من مصابي الفيروس فى النمسا إلا 1582 حالة، وبلغ إجمالي حالات الوفيات 606 حالات في جميع أنحاء النمسا، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا 418 شخصا في المستشفى منهم 104 حالات في وحدات العناية المركزة.وأوضح البيان أنه تم إحصاء 2602 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة فيينا بزيادة 15 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغت وفيات العاصمة 137 حالة.وأشار البيان إلى أن معظم حالات الاصابة الحالية تتصدرها العاصمة فيينا بوجود 563 مريضا ويليها ستيريا (340) والنمسا السفلى (234) وتيرول (163).