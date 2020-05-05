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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 60 ألف قفاز طبي مجهول المصدر بالغربية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:06 م
قفاز طبي
قفاز طبي
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عاملين بإحدى شركات المستحضرات والمستلزمات الطبية وبحوزتهما كميات من الكحول الإيثيلي والقفازات الطبية، مجهولة المصدر، بالغربية.

تمكنت إدارة مباحث شرطة التموين، بمديرية أمن الغربية، من ضبط شخصين، موظف بإحدى شركات المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمسئول عن مخزن الشركة، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة، أثناء تواجدهما بإحدى الشقق الخاصة بهما بداخلها كميات من مواد الوقاية المستخدمة لمكافحة فيروس كورونا.

وتم ضبط كمية من الكحول الإيثيلي بلغت 3 أطنان، و60000 قفاز طبى جميعها مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

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