طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لوصول آلاف العالقين بالكويت

أعلنت السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولى، حالة الطوارئ والاستنفار القصوى، لاستقبال آلاف المصريين العالقين بدولة الكويت، عقب قرار وزارة الطيران المدنى بتسيير جسر جوي بين البلدين.وقد استعدت إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور حازم حسين، حيث سيتم الكشف الطبى على الركاب القادمين من الكويت باستخدام أحدث الأجهزة الطبية التى زودتها بها وزارة الصحة والسكان خلال الفترة الماضية، للكشف على الركاب للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد القاتل.وكانت وزارة الطيران المدنى قررت تسيير رحلات جوية استثنائية بين مطارى القاهرة والكويت الدوليين لنقل آلاف المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، حيث تم تخصيص طائرات ذات طرازات عريضة تابعة لشركتى مصر للطيران وإير كايرو، كما تم تجهيز الطائرتين بالأساليب والمعدات الطبية، والتى سيتم توزيعهم على الركاب أثناء العودة على متن الطائرات، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان.