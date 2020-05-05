ضبط 955 أسطوانة بوتاجاز في السوق السوداء بالقاهرة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بنطاق محافظتى "القاهرة، القليوبية" لضبط قضايا التلاعب فى المواد البترولية خاصة قضايا التجميع والتصرف فى أسطوانات البوتاجاز المدعمة وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، أسفرت عن ضبط 7 قضايا بـ955 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم قدرت بمبالغ مالية قدرها 128925 جنيهًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.