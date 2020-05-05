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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هونج كونج تخفف بعض التدابير الاحترازية الجمعة المقبلة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 12:02 م
كاري لام
كاري لام
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أعلنت الرئيسة التنفيذية لإقليم "هونج كونج " كاري لام، البدء في تخفيف بعض تدابير التباعد الاجتماعي اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، في الوقت الذي سجل فيه الإقليم أعداد إصابة أقل بفيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19).

ونتقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء،عن المسؤولة قولها، إنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، ستزيد هونج كونج عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع في آن واحد من أربعة أشخاص إلى ثمانية أشخاص، وأن بعض المنشآت التي أمرت سابقا بالإغلاق سيسمح بإعادة فتحها، ومن بينها مراكز اللياقة البدنية وصالونات التجميل والمسارح والحانات، مع فرض قيد على عدد الزبائن المسموح بدخولهم في وقت واحد وحظر جميع العروض الموسيقية.

وأشارت إلى أن بعض المنشآت الأخرى التي تعتبر ذات خطورة عالية لنقل الفيروس، مثل النوادي الليلية وقاعات إقامة الحفلات، ستبقى قيد الإغلاق.

وفي غضون ذلك، ستبدأ هونج كونج في إعادة فتح المدارس بشكل تدريجي اعتبارا من 27 من مايو الجاري، حيث ستكون أول دفعة من الطلاب تعود إلى الفصول الدراسية الطلبة الملتحقون بالصف الثالث إلى الصف الخامس بالمدارس الثانوية، بينما سيعود باقي الطلبة - عدا طلاب "رياض الأطفال" بصفيه - بشكل تدريجي إلى المدارس بحلول الخامس عشر من يونيو المقبل.

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