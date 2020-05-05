«جمارك الإسكندرية» تفرج عن سيارات بـ3.1 مليار جنيه

أكد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أبريل الماضي، وهو الشهر السادس عشر لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 3 مليارات و١٤٤مليون جنيه، تم تحصيل ٧٤٩ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.جاء ذلك في تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تضَّمن الإشارة إلى الإفراج عن ٦ آلاف و٢٩٧ سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي مليار و٧٥٠ مليون جنيه خلال أبريل الماضي، وتم تحصيل نحو ٤٥٥ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير، وتم إعفاؤه من سداد أكثر من ٨٤٢ مليون جنيه.وأشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن ١٠٣٣ سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة ٦٧٢ مليون جنيه خلال أبريل الماضي، وتم تحصيل ١٤٧ مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو ٥٣ مليون جنيه.أضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن ٥٧٨ رسالة قطع غيار سيارات خلال أبريل الماضي بقيمة بلغت 721 مليون جنيه وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو ٨٥ مليون جنيه، واستفادت أيضًا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفائها من سداد نحو 15 مليون جنيه.