حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة في 4 محافظات

استكملت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات التعدى على أراضى أملاك الدولة، والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مديرية أمن البحيرة عن تأمين تنفيذ 42 حالة إزالة تعديات متنوعة على أراضي أملاك الدولة، في بنى سويف وبورسعيد والقليوبية والمنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.