برلماني: السيسي يمد يد العون لجميع الدول لمكافحة كورونا

قال إبراهيم عبدالوهاب، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع مؤسسات الدولة تتعاون من أجل مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد التي يعاني منها كل دول العالم.وأضاف عبدالوهاب لـ«الدستور» أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة حركة عدم الانحياز بعنوان «متحدون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد» دليل على اهتمام القيادة السياسية في التصدي لجائحة كورونا بالتعاون مع الدول المختلفة والمؤسسات العالمية.وتابع أن انتشار فيروس كورونا جائحة عالمية، ويجب التصدي لها بتكاتف جميع الدول، مشيرًا إلى أنَّ منظمة الصحة العالمية تقوم بدور مهم في التعاون مع الدول لمواجهة الأزمة، قائلًا: «الدولة المصرية تقدم مساعدات طبية للعديد من الدول العربية والأجنبية، وذلك لاهتمام الرئيس السيسي في مد يد العون لأي دولة تحتاج المساعدة لمواجهة الأزمة».