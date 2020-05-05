ضبط 254 منشأة مخالفة للحظر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق، في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق «المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب» وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 834 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 176 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 254 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها- بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.