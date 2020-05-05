معهد روبرت كوخ: معدل الإصابات بكورونا في ألمانيا مستمر في التراجع

أعلن معهد روبرت كوخ للكشف عن الفيروسات بألمانيا، عن أن الإصابات في ألمانيا بفيروس كورونا المستجد تتجه نحو الانخفاض ما يمثل أمرًا إيجابيًا.وقال رئيس المعهد لوتار فيلير- في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- إن عدد الإصابات المبلغ عنها مستمر في التراجع والانخفاض، مؤكدًا أنها أنباء طيبة للغاية.وأفاد أن عدد حالات الإصابة في الأسبوع الماضي التي تم إبلاغ المعهد بها تتراوح بين 700 و1600 حالة يوميًا، لافتًا إلى أنه يوم أمس الإثنين كان هناك 685 حالة فقط، مشددًا على أنه يجب اتباع إجراءات وقيود الوقاية والتباعد الاجتماعي للحفاظ على انخفاض عدد الإصابات.