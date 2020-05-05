30 إصابة جديدة بكورونا فى ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ثلاثين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 6383 حالة، فضلا عن تسجيل حالة وفاة واحدة؛ ليصل عدد الوفيات حتى الآن إلى 106 حالات.وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله- في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "بيرناما" الماليزية- إن العدد الإجمالي للإصابات شمل أيضًا 1710 حالات تتلقى العلاج، بمن فيهم 24 مريضًا يخضعون للعناية المركزة.وأوضح أن حالات الشفاء بلغت 4567 حالة أو ما يعادل نسبة 71.55% من المصابين، بعد تعافي 83 شخصًا وخروجهم من مستشفيات العزل في وقت سابق.