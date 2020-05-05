ضبط 3 أطنان منتجات لحوم فاسدة قبل بيعها في الجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى خلال 24 ساعة، عن ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة لحيازته كمية قدرها 3 أطنان سلع غذائية "مفروم لحوم، دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.