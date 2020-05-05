«الإسكان»: مدينة شرق بورسعيد على رأس مشروعات تنمية سيناء

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن هناك مشروعات قومية تنفذها الدولة في خطة تنمية شمال سيناء، مشيرًا إلى أنها خطة طموحة تعمل عليها مصر منذ فترة طويلة، كان على رأسها مدينة شرق بورسعيد.وأضاف خطاب في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" أن مدينة سلام التي تقع شرق بور سعيد تعد من المدن الواعدة التي ستقوم بتعمير جزء كبير جدًا من سيناء، حيث سيتم البدء في إنشاء مشروعات قومية وسكنية وسياحية وستكون مدينة متكاملة المرافق والخدمات.وأشار إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الإسكان الاجتماعي بسيناء بـ4640 وحدة على مساحة 202 فدان، لافتا إلى أن جميعها في منطقة شرق بور سعيد.