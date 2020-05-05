ضبط 3 بهيروين وفودو فى المرج

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط 3 عناصر إجرامية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدري الفودو والهيروين.تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين (لأحدهما معلومات جنائية مسجلة- مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو وزنت كيلوجراما، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض (مطواة).وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما والهاتفين المحمولين للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية مسجلة- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 245 جراما"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.