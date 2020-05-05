إحباط بيع 5 أطنان سلع غذائية في السوق السوداء بحلوان

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مفاجئة لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة.وذلك لحجبه عن التداول كمية قدرها (2،800 طن سلع غذائية عبارة عن "مسلى، مكرونة"، و24240 عبوة سلع غذائية عبارة عن "فول، زيت طعام، تونة" مجهولة المصدر) بقصد رفع أسعارها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.