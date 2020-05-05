انتظام صرف معاشات مايو بمنافذ البريد في شمال سيناء

انتظمت بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، عمليات صرف معاشات شهر "مايو" الجاري بكل مكاتب البريد ومنافذ الصرف المقررة، دون شكاوى لليوم الثاني على التوالي، مع تنفيذ وتطبيق الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.وقال محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة- في تصريح اليوم- إنه أصدر تعليماته بضرورة التنسيق والمتابعة بين كل القطاعات بالجهاز التنفيذي، لتيسير عملية صرف المعاشات دون معاناة، وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمعات، وفقًا لآلية الصرف التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، تفاديًا لتفشي فيروس "كورونا".وأشار إلى أن فرع "الهلال الأحمر" المصري بشمال سيناء يقوم بتنظيم عمليات الصرف في مكاتب البريد على مستوى المحافظة، وذلك من خلال تنظيم المواطنين، وتخصيص مقاعد لجلوس المواطنين أمام مكاتب البريد لمنع التكدس والزحام.