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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتظام صرف المعاشات بالمنيا وتنفيذ حملات للرش والتطهير

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:48 ص
المعاشات
المعاشات
المنيا ـ على حسين
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أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات اليومية للوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي من شانها يتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال خطة الدولة الشاملة لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، في تنظيم حملات النظافة وتنظيم عملية صرف المعاشات من خلال منافذ الصرف، وحملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشآت والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكدًا على ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصة عن انتظام أعمال صرف المعاشات بالمراكز والمدن، حيث تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة تنظيم عملية صرف المعاشات للمستحقين بمكاتب البريد بالقرى التابعة للمركز، وتنفيذ أعمال رش وتطهير ونظافة لشوارع ومنازل قريتي بني عامر، والشيخ مسعود، بالإضافة إلى المرور علي المخابز البلدية وتحرير 8 محاضر مخالفة نقص وزن.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز دير مواس متابعة وتنظيم صرف المعاشات بقري نزلة البدرمان، واسمو العروس، بالإضافة إلى إزالة عدد من الأعمدة الخرسانية علي مساحة نصف قيراط، بقرية البدرمان، وكذلك تنظيم حملات نظافة بقري المركز ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة، كما أزالت الوحدة المحلية 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ١٥ قيراطًا و١٢ سهمًا، منهم حالتا بناء بالمخالفة للقانون ١١٩، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة للطرق الرئيسية بالقرى التابعة للمركز، حيث تم تركيب كشافات لأعمدة الإنارة بالطريق المزدوج بدءًا من طريق مصر أسوان حتى قرية كوم الزهير، وكذلك دعم وتركيب كشافات إضاءة بعدد من قري المركز، كما أزالت الوحدة المحلية ١٥ حالة تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ١٣٨٥ مترًا مربعًا بقرية إتليدم.

ونفذت المحلية لمركز بني مزار حملة مكبرة للنظافة والتطهير بقري الشيخ عطا، وطمبو، والقيس.

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