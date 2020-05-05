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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخطوط الجوية الاسكندنافية تحصل على ضمانات لائتمان بقيمة 335 مليون دولار

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:48 ص
الخطوط الجوية الاسكندنافية
الخطوط الجوية الاسكندنافية
وكالات
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أعلنت شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية (ساس)، اليوم الثلاثاء، أنها وقعت على ضمانات ائتمانية لمدة ثلاث سنوات للحصول على 3.3 مليار كرونة (335 مليون دولار)، تضمنها بصورة رئيسية الحكومتان السويدية والدنماركية، وهما المساهمان الرئيسيان بالشركة.

وقال المدير المالي للشركة توربجورن ويست، في بيان، إن "الاتفاق يقوي مركزنا المالي في هذه الفترة الصعبة التي يتوقف فيها معظم أسطولنا".

وكانت السويد والدنمارك، التي تمتلك كل منهما حصة 15% من الشركة، قد أعلنتا عن التعهدات في مارس عندما تسببت جائحة كورونا في تعطيل معظم حركة النقل الجوي.

وأعلنت الشركة قبل أسبوع أنها ستبدأ عمليات لشطب نحو نصف قوتها العاملة- أو خمسة آلاف وظيفة بدوام كامل، على أن يكون متوسط فترة الإشعار ستة أشهر.

وقال ويست: "في المستقبل، سنواصل عملنا المركز على خفض التكاليف والسعي للحصول على دعم إضافي من الحكومات الاسكندنافية لضمان استمرار أن تظل الشركة المزود الرائد للبنية التحتية للطيران في الدول الإسكندنافية".

وقالت شركة الطيران إن حزمة الدعم حظيت بموافقة المفوضية الأوروبية.

وتم تنسيق القروض مع أربعة بنوك هي "إس.إي.بي" السويدي و"دانسك بنك" الدنماركي و"بنك نورديا" و"سويد بنك".

وقالت الشركة إنه تجرى أيضًا محادثات مع الحكومة النرويجية للحصول على 1.7 مليار كرونة نرويجية (165 مليون دولار) في تمويل إضافي مضمون من الدولة.

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