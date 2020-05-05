ضبط تاجر حجب 6 طن سلع غذائية عن الأسواق في الجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة عن ضبط مالك مخزن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة لحجبه عن التداول كمية قدرها 6،350 طن سلع غذائية عبارة عن "أرز أبيض، سكر حر، فول، مكرونة" مجهولة المصدر بقصد رفع أسعارها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. وإتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.