آمال ماهر تنفي مشاركتها في احتفالية ليلة القدر بـ «الأوبرا»





حقيقة مشاركة آمال ماهر في احتفالية ليلة القدر

وأكد المكتب الإعلامي للفنانة آمال ماهر- في بيان أصدره اليوم- أن حفل آمال ماهر القادم سيكون بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وسيكون أمام الأهرامات دون جمهور وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا.





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يذكر أن الفنانة آمال ماهر طرحت منذ أيام أغنية "اللي قادرة"، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" المقرر عرضه على شاشة MBC في النصف الثاني من شهر رمضان، وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة وتصدرت التريند الموسيقي على موقع "يوتيوب" ولاقت انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز. يذكر أن الفنانة آمال ماهر طرحت منذ أيام أغنية "اللي قادرة"، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" المقرر عرضه على شاشة MBC في النصف الثاني من شهر رمضان، وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة وتصدرت التريند الموسيقي على موقع "يوتيوب" ولاقت انتشارًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز.





نفى المكتب الإعلامي للفنانة آمال ماهر ما تردد عن مشاركتها في احتفالية ليلة القدر لهذا العام بدار الأوبرا المصرية.