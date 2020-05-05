أمن المنافذ يضبط 11 قضية تهريب وينفذ 55 حكما قضائيا

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته المفاجئة،استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط قضيتي تهريب بضائع بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي فيها 12500جنيهًا.وفى مجال الأمن العام تم ضبط 9 قضايا أبرزها قضية تهريب أسلحة بيضاء بمضبوطات بلغت 10 قطع أسلحة بيضاء، ومزاولة مهنة بدون تصريح، ودخول دائرة جمركية بدون تصريح، ومخالفات مسطح مائى، وضبط 142 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 55 حكم قضائى متنوع.و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.