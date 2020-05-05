صعود جماعى لمؤشرات بورصة الكويت فى مستهل التعاملات

ارتفعت المؤشرات الكويتية بنحو جماعي لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، حيث صعد المؤشر العام 0.82%، كما ارتفع السوق الأول 1.12%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نموًا بنسبة 0.04% و0.12% على التوالي.وبلغ حجم التداولات في البورصة بمستهل تعاملات اليوم نحو 44.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2775 صفقة حققت سيولة بقيمة 10.5 مليون دينار.وجاء سهم "وربة للتأمين" على رأس قائمة الارتفاعات بصعود بلغت نسبته 9.6%، فيما تصدر سهم "نابيسكو" قائمة الهابطين متراجعًا بنحو 9.7%.وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.6 مليون دينار مُرتفعًا 0.7%، بينما تصدر سهم "أهلي متحد - البحرين" نشاط الكميات بتداول 7.9 مليون سهم مُستقرًا عند سعر 194 فلسًا.