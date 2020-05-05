انطلاق عملية أمنية عراقية ضد داعش فى صلاح الدين

أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين في العراق، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية من أربعة محاور للبحث عن بقايا داعش الإرهابي.وقالت القيادة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع) اليوم إن "قطعات قيادة عمليات صلاح الدين وألوية 45 و35 و 42 و6 بالحشد الشعبي شرعت بعملية عسكرية من أربعة محاور للتفتيش والبحث عن فلول داعش الإرهابية ضمن ناحية مكيشيفة والمناطق المحاذية غرب نهر دجلة".وكان تنظيم داعش شن خلال الأيام الماضية هجمات متفرقة في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى وكركوك وديالى، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.