ارتفاع إصابات كورونا لـ2988 في تايلاند

سجلت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، دون رصد حالات وفيات جديدة، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2988 إصابة، و54 حالة وفاة.وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية- على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن هذا يمثل أقل رقم يومي في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" منذ التاسع من مارس الماضي.ومن جانبه، صرح الدكتور تاويسيلب فيزانويوثين، المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس "كورونا" بأن الحالة الجديدة لرجل تايلاندي يبلغ من العمر 45 عامًا من مقاطعة "ناراثيوات" الحدودية الجنوبية، ويعاني من مرض السكري.وأشار المتحدث إلى تعافى سبعة مرضى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 2747 حالة، داعيًا- في هذا الصدد- إلى توخي الحذر أثناء زيارة الأماكن المزدحمة، خاصة بعد أن خففت الحكومة من تدابير مكافحة الفيروس.