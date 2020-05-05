مد حظر التجول في لبنان إلى 24 مايو

قال مصدر أمني بعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى في لبنان اليوم الثلاثاء، إن المجلس سيوصي الحكومة بتمديد إجراءات العزل العام المتخذة لاحتواء تفشي جائحة فيروس كورونا أسبوعين حتى 24 مايو.ومن المقرر أن تتخذ الحكومة القرار في اجتماعها في وقت لاحق اليوم.وسجل لبنان 740 حالة إصابة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.وبدأت الحكومة في تخفيف بعض القيود هذا الأسبوع، فسمحت للمطاعم بفتح أبوابها ولكن باستخدام 30 بالمائة فقط من طاقتها الاستيعابية.