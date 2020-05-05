سارة خليف تكتب: وجه آخر للنصب المشروع

يتميّز شهر رمضان المبارك بأنَّه شهر والعطاء والتكافل والإحسان، ويعتبره الأفراد محطة للتزوّد بالطاعات، سواء من خلال العبادات أو من خلال مساعدة مَن يستحقون، لذا تزدحم أيامه كل عام بالعديد من مظاهر التكافل الاجتماعي، كتنظيم موائد الرحمن في كل شارع، وإفطار الصائمين ممن هم على سفر وغيرها العديد من المظاهر، إلا أنَّ الوضع الاستثنائي هذا العام - بسبب جائحة كورونا - فرض بدائل جديدة للحد من الاختلاط، كتوصيل الوجبات للمستحقين، فضلًا عن الكرتونة الرمضانية التي اعتدنا عليها في خلال السنوات الماضية، وكذلك الأمر جمع التبرعات المالية، لسد حاجة المتعثرين من بسطاء شعبنا الكريم، لا سيما الغارمين والغارمات، وهذا ليس بجديد على المصريين.ولكن بسبب جائحة كورونا ازداد أعداد المتعثرين نتيجة لحالة الركود الاقتصادي، التي أصابت أسر عديدة كالعمالة غير المنتظمة، والكثير ممن فقدوا أعمالهم البسيطة، كبعض الحرفيين والمهن الخدمية، وغيرهم الكثيرين، وبالطبع بخلاف أولئك المستحقين بعيدًا عن الأزمة، وكرد فعل على هذا الأمر: فقد تسابق العديد من الأشخاص بتجميع المال لتقديم المساعدات لهذه الأسر، والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم الشخصية بتلقي وتقديم المساعدات، وهنا يأتي السؤال: ما هي مشروعية أو قانونية جمع مال من أشخاص لتقديمه لأشخاص آخرين؟!فالمتعارف عليه والطبيعي أن في مصر ما يزيد على 50 ألف جمعية أهلية، بعضها نشط في مجال تقديم المساعدات، تحت مظلة القانون، وانطلاقًا من أبحاث علمية، منها ما هو اقتصادي، كدراسة إدارة وتوزيع المساعدات إلخ، ومنها ما هو اجتماعي، كبحوث الحالة المسبقة، لمعرفة مدى أحقية الشخص المستحق من عدمه، وبالتالي من أين أتى أولئك الأشخاص العاديين بالجرأة للإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي عن جمع أموال لتقديمها إلى مستحقين لا نعلم عنهم شيء؟، وهنا نحن لا نحارب مبدأ التكافل على الإطلاق، ولكن خشية على طُهر الفعل والمجال من قذارة استغلاله في عمل غير مشروع، لذلك نعيد ونكرر السؤال: كيف لشخص عادي أن يجمع الأموال، ويلعب دور الوسيط، دون أدنى مراقبة أو إشرف قانوني، وأن يتساوى مع جمعية أهلية تقوم بنفس العمل؟، بل أن موقفه هلامي مقارنة بالجمعيات، فهو وكيانه والنشاط برمته يعملون تحت الأرض حرفيًا، وبإمكانه اللعب وقتما شاء وكيفما شاء وأينما شاء، صحيح يمكنه أن يساعد محتاجًا، ولكنه أيضًا يمكنه أن ينصب على متعاطف مع المحتاج بحجة المساعدة، بل ويمكنه أن يخرب ويدمر ويمول عمليات الإرهاب إذا رغب، لأن القانون لا يراه، أو بالأحرى هو متخف عن القانون.فلم نجد عقوبة واحدة تجرم جمع المال للمحتاجين دون مشروعية قانونية، إلا رأي واحد على لسان الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، قائلًا: بأنه لا يجوز لأي شخص جمع التبرعات ولا بد أن تكون تحت مظلة أحكام القانون، كما أوضح، من خلال مقطع فيديو أعادت دار الإفتاء مشاركته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنه ليس لأي أحد أن يجمع ما يريد من الناس ويوزع على من يريد، وأنه لا يجب القيام بذلك إلا عن طريق جمعية خيرية معتمدة أو عن طريق جمعية مشهرة أو عن طريق جهة رسمية معتبرة من حقها أن تجمع التبرعات ومن حقها أن تنفق على المساكين والفقراء.فمع أزمة الكورونا، وانشغال الحكومة بأعبائها الصحية والاقتصادية وغيرها، هناك من جمع مئات الآلاف من الجنيهات بحجة تقديم المساعدات، منهم مَن هو صادق، ومنهم مَن هو مستغل ونصاب، وإذا قارنا أنفسنا ببعض الدول الأخرى فسنجد مثلًا أن دولة الإمارات جرمت جمع التبرعات عبر وسيط إلكتروني دون ترخيص، كما أن السعودية والكويت قد اتخذتا إجراءات صارمة ضد مَن يقومون بجمع المال دون ترخيص، سواء من خلال مواقع التواصل أو رسائل الـSMS، فكيف الحال في مصر؟!، لا سيما أن اللعب على العاطفة هو الطابع السائد والمستخدم، فمن السهل أن يقع الكثيرين فريسة النصب جراء تعاطفهم، والأولى من جمع التبرعات دون أحقية إرشاد المحتاجين إلى الجمعيات المشهرة، لبحث مدى أحقيتهم، وضمان استمرار المساعدات، لكي لا تكون لمرة واحدة.لا شك في أن الشخص الذي يتبرع من حر ماله - لأشخاص بعينهم - له مطلق الحرية في أن يفعل ذلك، ولكن الشخص الذي قام بدور الوسيط لا ينطبق عليه نفس الأمر، فنشاطه يقع تحت احتمالين: إما الصدق أو الكذب، إما فعل الخير وعون الغير أو أنه نصاب، لذلك يجب وضع حد فاصل وقاطع يطمئن من خلاله المتبرع على ماله، ويأمن المجتمع به على استقراره، ولأننا لسنا في موضع اختراع العجلة؛ فإن المطلوب هو تجريم جمع الأفراد للمال من الأفراد، عبر تشريع واضح مثلما فعلت الدول المذكورة سلفًا، لأن ترك الأمر مباحًا مُتاحًا للجميع ومن الجميع سيضر قبل أن يفيد، وإلا لماذا تسمح الدولة بتأسيس جمعيات خاضعة للإشراف القانوني والمالي إذا كان هناك طريق أسهل وأرخص؟!.وأخيرًا ليس معنى أن في المياه حياة أن نستغني عن الطعام وننتظر البقاء، فإن امتنعنا عن الأكل بحجة أن الماء قادر على إبقاءنا أحياء فهذا سيكون انتحارًا، كذلك الأمر بالنسبة لعمل الخير المتمثل في التكافل والدعم بالمال، فليس معنى أنه خير أن نفتح الباب على مصراعيه، ونترك الحبل على الغارب لكل مَن هب ودب، مستغلين للأزمة الحالية، وما سببته للناس، فترك الأمر للأهواء والضمائر سيؤدي إلى الكوارث، أما ضبطه بعقوبة تجرم جمع المال عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيفي بالغرض ويؤدي إلى المنافع.