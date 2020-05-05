رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

كلينيكال تريالز: مصر الأولى فى التجارب الإكلينيكية لمجابهة كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:37 ص
التجارب الإكلينيكية
التجارب الإكلينيكية لمجابهة كورونا
إسراء جمال
طباعة
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنه وفقًا لما نشره موقع "كلينيكال تريالز" http:clinicaltrials.gov فإن مصر تعد هي الأولى بين دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية في القيام بتجارب لمحاولة إيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مشيرًا إلى جهود الجامعات المصرية والمراكز البحثية في القيام بمعظم التجارب الإكلينيكية على مستوى القارة الإفريقية، بواقع 22 تجربة إكلينيكية من أصل 30 تجربة قامت بها الدول الإفريقية.

وأكد د. عبدالغفار أن مصر قامت بنصف التجارب التي قامت بها الدول في الشرق الأوسط لإيجاد علاج لمقاومة فيروس كورونا المستجد، حيث قامت دول الشرق الأوسط بعدد 44 تجربة منذ بداية انتشار الفيروس في الصين، مشيرًا إلى تقدم مصر على إيران، وإسرائيل، وتركيا، وقبرص، والأردن، ولبنان والسعودية، والعراق.

وأوضح الوزير أن من الجامعات المصرية التي شاركت في هذه التجارب، جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، جامعة أسيوط، جامعة طنطا، جامعة كفرالشيخ، جامعة الزقازيق، جامعة الأزهر، بإلاضافة للمركز القومي للبحوث.

وأوضح د. خالد عبدالغفار أنه على الرغم من قيام دول العالم بنحو 1161 دراسة إكلينيكية، إلا أن مصر جاءت في المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم من حيث القيام بتجارب إكلينيكية لمقاومة فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك في ظل اهتمام ودعم القيادة السياسية لدور العلم والعلماء المصريين فى المساهمة مع العالم لإيجاد حلول للسيطرة على انتشار وباء كوفيد- 19.

ومن الجدير بالذكر أن بعض هذه الأبحاث تدور حول دراسة بأثر رجعي لمرضى الجهاز التنفسي من نوفمبر 2019 إلى فبراير 2020 ودراسة التسلسل الجيني لفيروس كورونا للمرضى المصريين واستخدام علاج البلازما من المرضى المتعافين ودراسة مقارنة لبعض الأدوية المستخدمة عالميًا وغيرها من الأبحاث المعملية والإكلينيكية، علمًا بأن موقع "كلينيكال تريالز" يتبع المعهد القومى للصحة بالولايات المتحدة الأمريكية NIH https:www.nih.gov، كما يعد قاعدة بيانات من حيث التسجيل والنتائج للدراسات السريرية المدعومة من القطاعين العام والخاص للمشاركين من البشر، والتي أجريت حول العالم.

موضوعات متعلقة

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

وائل الإبراشى: أنباء كثيرة تفيد بوقوع انقلاب فى قطر

وزارة الصحة لـ"النواب": تكليف دفعة أطباء 2019 خلال شهر لسد العجز

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

توفر 100 ألف وظيفة.. اعتماد التصميم العمرانى لـ25 مشروعًا بـ11 مدينة جديدة

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

18 مليون يورو خسائر «هوجو بوس» الألمانية بسبب كورونا

11 مليار دولار.. خطة لإنقاذ شركة طيران ألمانية من خطر كورونا

تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
المزيد

الثقافة

فى حوار سابق مع «الدستور».. أجرأ 5 تصريحات للشاعر الراحل يسرى العزب

بعد وفاته.. 10 محطات فى حياة الشاعر يسرى العزب

يسري العزب.. أسس أدباء مصر وأشهر قصائده "موت أمى"

وفاة الشاعر والناقد يسرى العزب بعد صراع مع المرض