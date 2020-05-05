العلمين الجديدة: تنفيذ 5 قرارات لإزالة التعديات والمخالفات

صرح المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بأنه تم تنفيذ ٥ قرارات إزالة للتعديات ومخالفات البناء على الأراضى بنطاق كردون المدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.وقال المهندس أسامة عبدالغني، إنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ الـ٥ قرارات، ويتبقي ٢٢ قرارًا تحت الدراسة الأمنية، وسيتم تنفيذها فور الانتهاء من الدراسة.وأكد المهندس أسامة عبدالغني استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات بنطاق المدينة، لردع المعتدين وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.