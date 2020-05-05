237 وفاة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ارتفعت إلى 237 حالة.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن عدد الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس وصلت أمس إلى 16 ألفًا و246 حالة.في السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس- خلال مؤتمر صحفي حول لقاحات فيروس كورونا- أن بلاده سوف تستثمر 60 مليون دولار في الأبحاث والتطوير في مجالات التشخيص والعلاج وتطوير الأدوية واللقاحات المضادة للفيروس التاجي الجديد.