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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي في البحيرة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:32 ص
حالة تعدِ على الأراضي
حالة تعدِ على الأراضي
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات- إيتاي البارود- الرحمانية- شبراخيت" عن إزالة 25 حالة تعدٍ على مساحة 4946 م2 عبارة عن: 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 2432 مترًا بقري المسين وكوم زمران بالدلنجات، عبارة عن مبانٍ مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وإزالة 7 حالات تعدٍ وبناء مخالف على حرم أملاك ترعة الخندق الشرقي بمساحة 1990 مترًا بإيتاي البارود.

كما تمت إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 360 مترًا بالرحمانية، وإزالة 9 حالات تعدٍ لأملاك النيل بمساحة 164 مترًا مربعًا بقرية محلة بشر بشبراخيت عبارة عن حجرات بالطوب الأبيض وسقف خرسانى.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات لإزالة كل التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف.

وناشد المحافظ المواطنين بعدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع المخالفين.
حالة تعدِ على الأراضي
حالة تعدِ على الأراضي
حالة تعدِ على الأراضي
حالة تعدِ على الأراضي

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