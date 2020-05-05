اليابان تتبنى دفع الأموال لأماكن العمل المستمرة فى الإغلاق

قررت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو دفع المزيد من المساعدات المالية لأماكن العمل التي تبقى مغلقة بها بعد غد الأربعاء، امتثالا لطلب الإغلاق في إطار الجهود لمنع المزيد من تفشي فيروس كورونا.وذكرت وكالة "كيوزدو" اليابانية للأنباء أنه تم الإعلان عن السياسة اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من تمديد رئيس الوزراء شينزو آبي لحالة الطوارئ على مستوى البلاد حتى 31 مايو.وكان من المفترض في الأصل أن تنتهي غدًا الأربعاء حالة الطوارئ، التي أعلنت فى 7 أبريل أولًا في طوكيو وأوساكا وخمس مقاطعات أخرى وتوسعت لاحقًا إلى باقي البلاد.وتشمل أماكن العمل المؤهلة لتلقي المساعدة المالية المطاعم والحانات وأماكن الموسيقى الحية، والتي طلبت منها حكومة العاصمة تعليق العمل خلال هذه الفترة.وقبل تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر تقريبًا، وافقت حكومة طوكيو على دفع 500 ألف ين (4700 دولار) لأصحاب العمل الذين يديرون مكان عمل واحدا ومليون ين لأولئك الذين يديرون منافذ متعددة.وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في طوكيو أكثر من 4600 إصابة، وهو الأكثر تضررًا بين مقاطعات اليابان الـ47.