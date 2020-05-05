ارتفاع أعداد «النقاهة» بـ«عزل أبوقير» إلى 258 حالة

أعلن مستشفى العجمي المركزي بالإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا)، ارتفاع عدد الحالات المحوّلة إلى المدينة الشبابية بأبو قير لـ 258 حالة بعد تماثلها للشفاء.وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمي، إنه تم اليوم تحويل 6 حالات إلى المدينة الشبابية في أبو قير شرق الإسكندرية؛ لقضاء فترة النقاهة.أضافت ميرفت في تصريحات صحفية، أنه بخروج حالات اليوم يرتفع عدد المنقولين إلى المدينة الشبابية لـ 258 حالة، موضحة أنه تم نقل الحالات المستقرة التي اقترب تعافيها إلى مقر العزل الصحي بأبو قير؛ بهدف قضاء فترة النقاهة والتأهيل النفسي للنزلاء⁦ المستقرّة حالاتهم لحين ظهور نتائج فحوصاتتهم.وأشارت مدير مستشفى العجمي إلى أن نقل الحالات المستقرة يأتي في إطار توفير أماكن بالمستشفى للحالات الطارئة والأكثر حاجة إلى الرعاية والتي تتطلب وضعها على أجهزة تنفس صناعي.