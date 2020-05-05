«القابضة للمياه» تطلق صفحتها الرسمية على «فيسبوك»

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن إطلاق صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في إطار فتح قنوات اتصال مستمرة مع المواطنين لإطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات والموضوعات التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتفاعل المستمر مع المواطنين لتحقيق الاتصال في اتجاهين والتعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم، والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط https:www.facebook.comHCWWeg.وأوضحت الشركة- في بيان لها- أنه يتم نشر الأخبار والبيانات الهامة، وتسليط الضوء علي أحدث المستجدات والتطورات عبر صفحتها لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، انطلاقًا من رؤية ورسالة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر.وأشار البيان الصادر عن الشركة إلى نشر وتحديث المعلومات الخاصة باستخدامات المياه، وقياسات معدلات الاستهلاك للاستخدامات اليومية، ورسائل للتوعية بأهمية قيمة المياه وترشيد الاستهلاك وكيفية الحفاظ عليها، مع ضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وتوجيه رسائل توعوية لمختلف الفئات العمرية.