رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القابضة للمياه» تطلق صفحتها الرسمية على «فيسبوك»

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:26 ص
القابضة للمياه
القابضة للمياه
محمد إبراهيم
طباعة
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن إطلاق صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في إطار فتح قنوات اتصال مستمرة مع المواطنين لإطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات والموضوعات التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتفاعل المستمر مع المواطنين لتحقيق الاتصال في اتجاهين والتعرف على آراء المواطنين ومقترحاتهم، والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط https:www.facebook.comHCWWeg.

وأوضحت الشركة- في بيان لها- أنه يتم نشر الأخبار والبيانات الهامة، وتسليط الضوء علي أحدث المستجدات والتطورات عبر صفحتها لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، انطلاقًا من رؤية ورسالة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى الوصول إلى مستوى الصناعة العالمية في إدارة شركات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر.

وأشار البيان الصادر عن الشركة إلى نشر وتحديث المعلومات الخاصة باستخدامات المياه، وقياسات معدلات الاستهلاك للاستخدامات اليومية، ورسائل للتوعية بأهمية قيمة المياه وترشيد الاستهلاك وكيفية الحفاظ عليها، مع ضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وتوجيه رسائل توعوية لمختلف الفئات العمرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل شقته بالغردقة

توفر 100 ألف وظيفة.. اعتماد التصميم العمرانى لـ25 مشروعًا بـ11 مدينة جديدة

تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

الصور

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق من عمرو أديب عن فيديو هجومه على شيخ الأزهر

تفاصيل التحول الجنسي لابنة هشام سليم (صور)

توفر 100 ألف وظيفة.. اعتماد التصميم العمرانى لـ25 مشروعًا بـ11 مدينة جديدة

القوات المسلحة تنعى الفريق محمد عبدالحميد حلمى قائد القوات الجوية الأسبق

إنفوجراف

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

image description

نصائح «الهجرة» لحماية المصريين بالخارج من كورونا

image description

رامز جلال.. «مجنون رسمي» في المحكمة (إنفوجراف)

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

أيام زمان

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

أغرب ارتباط في العالم.. «كزوزة» في رمضان وراء زواج هدى سلطان وفريد شوقي

الوجه الآخر لـ يوسف شاهين.. غضب على نبيلة عبيد لسبب غريب

رمضان قبل 1000 عام.. هكذا احتفل الفاطميون برمضان في مصر: «لهذا السبب اخترعوا موائد الرحمن»

نجم الساعة

عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

18 مليون يورو خسائر «هوجو بوس» الألمانية بسبب كورونا

11 مليار دولار.. خطة لإنقاذ شركة طيران ألمانية من خطر كورونا

تحميل قوالب البحث الرسمية لجميع الصفوف التعليمية ابتدائى وإعدادى

نسرين فؤاد تكتب: التخلص من القيود

مقالات الرأي
ماجد حبته
شهور أو سنوات.. وقد لا يظهر اللقاح!
مؤمن المحمدي
يحفر في تاريخ هـ يعيش
لواء. محسن الفحام
الاختيار....وبائعى الضمير
لواء.حمدى البطران
السادات وحافظ الأسد [2]
المزيد

الثقافة

فى حوار سابق مع «الدستور».. أجرأ 5 تصريحات للشاعر الراحل يسرى العزب

بعد وفاته.. 10 محطات فى حياة الشاعر يسرى العزب

يسري العزب.. أسس أدباء مصر وأشهر قصائده "موت أمى"

وفاة الشاعر والناقد يسرى العزب بعد صراع مع المرض