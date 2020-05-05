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الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة التركية تطالب باستقالة صهر أردوغان ووزير المالية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:25 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزب المعارضة في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، خلال لقاء تليفزيوني معه وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق، بالاستقاله لفشله في تحقيق وعوده بشأن عودة الاقتصاد التركي لاسيما مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفقا لما نقله موقع تركيا الأن.

وتابع أوغلو: «السيد بيرات البيرق يقول إن الاقتصاد سينمو بنسبة 5 % في حين أن العالم كله يقول إن جميع اقتصاديات الدول ستنكمش هذا العام، ولكن بيرات يقول العكس تمامًا، ومن هنا فأنا أطالب بيرات بتقديم استقالته إذا لم ينمُ الاقتصاد بنسبة 5% خلال عام 2020؟ وإذا نما الاقتصاد فعلًا بنسبة 5%؛ فبالتأكيد سوف نرفع جميعًا القبعة ونحتفل معًا، لكن إذا لم ينمُ بنسبة 5 %، فلابد حينئذ من الرحيل.

فيما أكد أوغلو أن أردوغان لن يتخلي عن صهره بيرات البيرق، لأن أردوغان يدير تركيا وكأنها «شركة عائلية»، كما أن أردوغان يعيش داخل قصره منعزل عن الشعب ومشاكله ولكنه يعيش في قصر به 1100 غرفة، يعيش حياة مترفة ومنعمة، بينما يدفع المواطن ثمن الغاز والهواء وثمن الكهرباء، وثمن الماء، وثمن تذكرة الميكروباص، يدفع ثمن تذكرة الأوتوبيس ومصروفات المدارس، ولكن أردوغان لا يدفع أي شيء.

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