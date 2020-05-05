صعود جماعي لمؤشرات بورصة السعودية بمستهل التعاملات
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:25 ص
اكرم عمرانطباعة
قفز المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بنحو كبير مدفوعًا بارتفاع شبه جماعي للقطاعات كافة على رأسها الطاقة والمواد الأساسية والبنوك.
وسجل المؤشر العام للسوق - تاسي ارتفاعًا بنسبة 2.23%، رابحًا نحو 146.9 نقطة ليصل إلى مستوى 6742.94 نقطة.
وجرى التداول على 1.17 مليار ريال موزعة على 50.81 ألف صفقة من خلال 61.39 مليون سهم.
وتصدر الارتفاعات سهم الزامل للصناعة بنسبة 8.71%، تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 8.35%، كما ارتفع أداء سهم الدرع العربي بنسبة 6.85%.
وبالمقابل انفرد بالتراجع سهم أسيج بنسبة 0.6%.
وتصدر التداولات من ناحية الحجم سهم دار الأركان بنحو 8.48 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 124 مليون ريال.
وارتفع بالمؤشر العام قطاع الطاقة بنسبة 2.58%، كما سجل قطاع المواد الأساسية قفزة بنحو 2.42%، وارتفع قطاع البنوك بنحو 2.28%.
وعلى مستوى السوق الموازية "نمو" سجل ارتفاعًا بنحو 0.94%، إلى مستوى 6534.62 نقطة بمكاسب بلغت 58.78 نقطة.
وتصدر الارتفاعات سهم التطويرية الغذائية بنسبة 1.67%، وتلاه سهم العمران بنحو 1.39%، كما ارتفع سهم الصمعاني بنحو 0.98%.
وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة أمس الإثنين، مرتفعًا بدعم من قطاع الطاقة وسط انخفاض لقطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات بنسبة 0.16% بنحو 10.39 نقطة، عند مستوى 6595.97 نقطة.
وسجل المؤشر العام للسوق - تاسي ارتفاعًا بنسبة 2.23%، رابحًا نحو 146.9 نقطة ليصل إلى مستوى 6742.94 نقطة.
وجرى التداول على 1.17 مليار ريال موزعة على 50.81 ألف صفقة من خلال 61.39 مليون سهم.
وتصدر الارتفاعات سهم الزامل للصناعة بنسبة 8.71%، تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 8.35%، كما ارتفع أداء سهم الدرع العربي بنسبة 6.85%.
وبالمقابل انفرد بالتراجع سهم أسيج بنسبة 0.6%.
وتصدر التداولات من ناحية الحجم سهم دار الأركان بنحو 8.48 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 124 مليون ريال.
وارتفع بالمؤشر العام قطاع الطاقة بنسبة 2.58%، كما سجل قطاع المواد الأساسية قفزة بنحو 2.42%، وارتفع قطاع البنوك بنحو 2.28%.
وعلى مستوى السوق الموازية "نمو" سجل ارتفاعًا بنحو 0.94%، إلى مستوى 6534.62 نقطة بمكاسب بلغت 58.78 نقطة.
وتصدر الارتفاعات سهم التطويرية الغذائية بنسبة 1.67%، وتلاه سهم العمران بنحو 1.39%، كما ارتفع سهم الصمعاني بنحو 0.98%.
وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة أمس الإثنين، مرتفعًا بدعم من قطاع الطاقة وسط انخفاض لقطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات بنسبة 0.16% بنحو 10.39 نقطة، عند مستوى 6595.97 نقطة.