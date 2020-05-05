10 آلاف فدان زيادة في مساحات زراعة الكتان

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الجهود المبذولة من وزارة الزراعة ساهمت في زيادة المساحات المنزرعة من الكتان من 15 ألف فدان خلال العام الماضي إلى نحو 25 ألف فدان هذا الموسم، مشيرًا إلى أن تحديد سعر 4 آلاف جنيه للطن ساعد في تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة من الكتان.وأضاف «أبوصدام» في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه مع توافر الإرشادات والتوعية بفوائد زراعة الكتان اقتصاديًا زادت رغبة الفلاحين بزراعته، إذ بات مطلوبًا للكثير من المصانع والشركات لإنتاج الزيوت ودخوله في كثير من الصناعات كصناعة البنكنوت وقلوب المراكب والدوبارة والمنسوجات وخراطيم الحريق كما تستخدم الكسبة الناتجة بعد عصر البذور في صناعة الأعلاف.وأشار إلى أن زراعة الكتان تكون في شهر نوفمبر وهو محصول قليل استهلاك المياه وينتح الفدان نحو 5.5 طن قش و500 كجم من البذور، وأشهر الأصناف التي تزرع في مصر هي كتان جيزة 11 و12 وسخا 3 و4.